28 квітня 2026, 10:45

На Черкащині затримали айтішника, який вербував коригувальників для ФСБ

Фото: СБУ
СБУ затримала ще двох агентів ФСБ. Один з них – ІТ-фахівець з Черкащини, який створював для ворога нові канали вербування місцевих жителів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Фігурант реєстрував українські мобільні номери та створював фейкові акаунти в соцмережах. Готові облікові записи він передавав російській спецслужбі для вербування агентів від імені українців. Також зловмисник відкривав рахунки на підставних осіб для прихованого фінансування ворожої агентури. Для цього він підшукував наркозалежних та безробітних, які за одноразову грошову винагороду погоджувались передати йому свої реквізити.

Крім того, айтішник особисто підбирав потенційних "кандидатів" для вербування і передавав їхні контакти до ФСБ. Фігурант допоміг російській спецслужбі "вийти" на безробітного мешканця Рівненщини.

За вказівкою ворога "новоспечений" агент коригував повітряні атаки РФ по західному регіону України. Щоб виконати вороже завдання, він позначав геолокації Сил оборони на гугл-картах та відправляв їх на месенджер російському куратору.

Співробітники СБУ викрили ворожого коригувальника на початковому етапі його розвідактивності і затримали за місцем проживання. Одночасно у власному помешканні затримали агента-айтішника.

Під час обшуків у фігурантів вилучили комп’ютери та смартфони з доказами співпраці з ФСБ.

Затриманим оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Черкащині студент коригував ракетно-дронові атаки росіян на енергетичну інфраструктуру центрального регіону України.

