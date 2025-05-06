Ракетный удар по пригороду Сум: погиб ребенок, 6 человек ранены
В результате российского ракетного удара по пригороду Сум во вторник, 6 мая, погиб ребенок. Ранены по меньшей мере шесть человек, среди них большинство детей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Сумской областной военной администрации.
"Погиб ребенок в результате вражеского ракетного удара по пригороду. Шесть человек ранены. Большинство травмированных — дети", — говорится в сообщении.
По данным ОВА, один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.
Напомним, вечером 6 мая оккупанты атаковали баллистикой пригород Сум. Сообщалось о повреждениях гражданской инфраструктуры.
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