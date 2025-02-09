Українські артилеристи ліквідували на Сумщині 11 російських штурмовиків

фото: ДПСУ

Воїни-прикордонники активно застосовують розрахунки мінометів, гармат та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) для знищення окупантів. Днями "Сталевий Кордон" знищив російську піхоту на Сумщині

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Протягом доби на Сумському напрямку розрахунки мінометів та гармат бригади прикордонників "Сталевий Кордон" ліквідували 11 окупантів, ще п'ятьох поранили.

"На відео – робота РСЗВ "Vampire" прикордонників. Перетворили ще 11 окупантів на добриво", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше бійці "Сталевого Кордону" на Сумському напрямку знищили ворожу антену зв'язку та засіб радіоелектронної розвідки (РЕР).