На Сумщині знешкодили російську авіаційну ракету Х-59

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Збиту силами оборони ворожу ракету виявили на околицях одного з сіл Сумської області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час падіння ракета не вибухнула, тож її знешкоджували вибухотехніки. Оглянувши знахідку, вони встановили, що це російська авіаційна ракета Х-59. Ця ракета класу "повітря – земля", близько 7 метрів завдовжки, важить 930 кілограм та має потужну бойову частину вагою понад 280 кілограм.

Вибухотехніки, оглянувши ракету та її частини, відокремили бойову частину від корпусу, вивезли її подалі від людських осель та знищили за допомогою накладного заряду вибухівки.

Нагадаємо, 11 жовтня піротехніки виявили та знищили на території Сумської області дві фугасні авіаційні бомби, гранатометний постріл та артилерійський снаряд.