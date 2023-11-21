Росіяни обстрілами пошкодили газопроводи у трьох областях

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Через нові атаки російських окупантів у трьох регіонах України було пошкоджено газопроводи

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Так, у Сумській області внаслідок бойових дій у прикордонному з РФ населеному пункті без газу лишилися майже 400 абонентів. Військові поки не надали дозволу на відновлювальні роботи.

Також у регіоні без світла через технічні порушення – понад 400 абонентів, через бойові дії – понад 2,2 тисячі.

У Харківській області обстрілом пошкоджено газопровід низького тиску і повітряні лінії. Там тривають роботи з відновлення. Залишаються без світла понад 17,5 тисячі абонентів.

А у Хмельницькій області внаслідок пошкодження розподільного газопроводу без газу залишилися 500 абонентів.

Загалом по Україні з різних причин без енергопостачання 427 населених пунктів. Разом з тим енергетики за добу повернули світло для понад 62 тисяч споживачів.

Нагадаємо, російські війська вночі 21 листопада випустили територією України 11 дронів-камікадзе типу "Шахед" та 5 ракет двох типів.