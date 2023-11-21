Ворог вночі застосував проти України 11 "шахедів" та два типи ракет

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Російські війська вночі випустили територією України 11 дронів-камікадзе типу "Шахед" та 5 ракет двох типів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету "Іскандер-К" та 11 ударних БПЛА типу Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету "Іскандер-К" та 10 ударних безпілотників.

Внаслідок ворожого удару руйнування та пошкодження отримали Центральна міська лікарня у місті Селидове Донецької області, будівля шахти "Котлярівська" та інша цивільна інфраструктура.

У Повітряних силах уточнили дані щодо збитих дронів та ракет. ППО вдалося збити 9 із 10 "шахедів" і одну "Іскандер-К" із п'яти ракет.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники ліквідували на Донеччині черговий ворожий безпілотник.