Ворог вночі застосував проти України 11 "шахедів" та два типи ракет
Російські війська вночі випустили територією України 11 дронів-камікадзе типу "Шахед" та 5 ракет двох типів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету "Іскандер-К" та 11 ударних БПЛА типу Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету "Іскандер-К" та 10 ударних безпілотників.
Внаслідок ворожого удару руйнування та пошкодження отримали Центральна міська лікарня у місті Селидове Донецької області, будівля шахти "Котлярівська" та інша цивільна інфраструктура.
У Повітряних силах уточнили дані щодо збитих дронів та ракет. ППО вдалося збити 9 із 10 "шахедів" і одну "Іскандер-К" із п'яти ракет.
Нагадаємо, раніше українські прикордонники ліквідували на Донеччині черговий ворожий безпілотник.