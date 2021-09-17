У школі на Сумщині масово отруїлись учні та вчителі

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В Конотопському районі Сумській області масово захворіли 26 учнів і п'ятеро працівників Попівської загальноосвітньої школи

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр Держпродспоживслужби.

Усі вони звернулись до медиків зі скаргами на нудоту, блювання та діарею. Ступінь перебігу захворювання у пацієнтів легкий, тому всі захворілі перебувають на лікуванні вдома з попереднім діагнозом: "Гостра кишкова інфекція? COVID-19?". Але остаточний діагноз ще встановлюють медики.

Через спалах хвороби 17 вересня учнів цієї школи перевели на дистанційну форму навчання.

Зараз фахівці обласного управління Держпродспоживслужби проводять санітарно-епідеміологічне розслідування в школі, зокрема, і в їдальні, де відбирають проби для лабораторних досліджень.

У серпні спеціалісти Держпродспоживслужби перевіряли готовність їдальні до початку роботи у навчальному році, тоді експерти не виявили там жодних порушень.

Нагадаємо, що 8 вересня сталося отруєння у шкільній їдальні Хмельницького. У Департаменті освіти і науки Хмельницької міськради вирішили, що освітній процес з 9 вересня у початковій школі та дошкільному підрозділі буде здійснюватися за допомогою використання технологій дистанційного навчання.

11 вересня через масове отруєння школярів початкових класів, що сталося у Хмельницькому, 39 батьків учнів звернулися до поліції.