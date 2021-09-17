В школе на Сумщине массово отравились ученики и учителя

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В Конотопском районе Сумской области массово заболели 26 учеников и пять работников Поповской общеобразовательной школы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Госпродпотребслужбы.

Все они обратились к медикам с жалобами на тошноту, рвоту и диарею. Степень течения заболевания у пациентов легкая, поэтому все заболевшие находятся на лечении дома с предварительным диагнозом: "Острая кишечная инфекция? COVID-19?". Но окончательный диагноз еще устанавливают медики.

Из-за вспышки болезни 17 сентября учеников этой школы перевели на дистанционную форму обучения.

Сейчас специалисты областного управления Госпродпотребслужбы проводят санитарно-эпидемиологическое расследование в школе, в частности, и в столовой, где отбирают пробы для лабораторных исследований.

В августе специалисты Госпродпотребслужбы проверяли готовность столовой к началу работы в учебном году, тогда эксперты не обнаружили там никаких нарушений.

Напомним, что 8 сентября произошло отравление в школьной столовой Хмельницкого. В Департаменте образования и науки Хмельницкого горсовета решили, что образовательный процесс с 9 сентября в начальной школе и дошкольном подразделении будет осуществляться с помощью использования технологий дистанционного обучения.

11 сентября из-за массового отравления школьников начальных классов, что произошло в Хмельницком, 39 родителей учеников обратились в полицию.