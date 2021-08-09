У Сумах чоловік пограбував кредитне відділення та втік на маршрутці

Фото: Нацполіція

У Сумах 37-річний чоловік у захисній масці та рукавичках, погрожуючи касирові ножем, пограбував кредитне відділення

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції області.

Налякана жінка, яка працює в організації касиром, розповіла правоохоронцям, що до приміщення завітав невідомий, одягнутий у захисну маску. Погрожуючи ножем чоловік наказав заявниці лягти на підлогу та заволодів коштами з каси у розмірі 11 319 грн", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка на виїзді з міста у маршрутному таксі. Підозрюваним виявився 37-річний житель Сумського району.

Нагадаємо, що 20 липня у Києві пограбували відділення одного з банків. За даними поліції жінка кинула "коктейль Молотова" і під погрозою пістолета забрала кошти у касирів.