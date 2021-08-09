В Сумах мужчина ограбил кредитное отделение и скрылся на маршрутке

Фото: Нацполиция

В Сумах 37-летний мужчина в защитной маске и перчатках, угрожая кассиру ножом, ограбил кредитное отделение

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции области.

Напуганная женщина, которая работает в организации кассиром, рассказала правоохранителям, что в помещение зашел неизвестный, одетый в защитную маску. Угрожая ножом мужчина приказал заявительнице лечь на пол и завладел средствами из кассы в размере 11 319 грн", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину на выезде из города в маршрутном такси. Подозреваемым оказался 37-летний житель Сумского района.

Напомним, что 20 июля в Киеве ограбили отделение одного из банков. По данным полиции женщина бросила "коктейль Молотова" и под угрозой пистолета забрала деньги у кассиров.