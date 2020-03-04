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04 березня 2020, 18:33 16

Коронавірус. У Сумах обмежили проведення нарад, конференцій та культмасових заходів

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04 березня 2020, 18:33 16
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У Сумах визначилися із заходами щодо недопущення занесення та поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Фото: Сумська міська рада
У Сумах визначилися із заходами щодо недопущення занесення та поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Сумської міськради.

Так, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 4 березня вирішила встановити режим підвищеної готовності для усіх підрозділів міської ради на період ризику розповсюдження коронавірусної інфекції; обмежити проведення нарад, конференцій та засідань за участю великої кількості осіб (за можливості здійснювати їх з використанням засобів електронного дистанційного зв'язку); обмежити проведення культурних, спортивних та інших масових заходів до покращення епідемічної ситуації з захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Також, згідно з рішенням комісії, відзавтра у навчальних закладах міста мають забезпечити дезінфекційними засобами та засобами особистого захисту.

Відділ транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг контролюватиме проведення дезінфекції в комунальному та приватному пасажирському транспорті.

Сумчанам комісія рекомендувала обмежити відвідування місць великих скупчень людей та користування пасажирським транспортом.


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