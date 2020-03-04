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04 марта 2020, 18:33 4

Коронавирус. В Сумах ограничили проведение совещаний, конференций и культмассовых мероприятий

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04 марта 2020, 18:33 4
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В Сумах определились с мерами по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции COVID-19
Фото: Сумской городской совет
В Сумах определились с мерами по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумского горсовета.

Так, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 4 марта решила установить режим повышенной готовности для всех подразделений городского совета на период риска распространения коронавирусной инфекции; ограничить проведение совещаний, конференций и заседаний с участием большого количества человек (по возможности осуществлять их с использованием средств электронной дистанционной связи); ограничить проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий до улучшения эпидемической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Также, согласно решению комиссии, с завтрашнего дня в учебных заведениях города должны обеспечить дезинфицирующими средствами и средствами личной защиты.

Отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг будет контролировать проведение дезинфекции в коммунальном и частном пассажирском транспорте.

Сумчанам комиссия рекомендовала ограничить посещение мест больших скоплений людей и пользования пассажирским транспортом.


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