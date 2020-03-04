Коронавирус. В Сумах ограничили проведение совещаний, конференций и культмассовых мероприятий
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумского горсовета.
Так, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 4 марта решила установить режим повышенной готовности для всех подразделений городского совета на период риска распространения коронавирусной инфекции; ограничить проведение совещаний, конференций и заседаний с участием большого количества человек (по возможности осуществлять их с использованием средств электронной дистанционной связи); ограничить проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий до улучшения эпидемической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Также, согласно решению комиссии, с завтрашнего дня в учебных заведениях города должны обеспечить дезинфицирующими средствами и средствами личной защиты.
Отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг будет контролировать проведение дезинфекции в коммунальном и частном пассажирском транспорте.
Сумчанам комиссия рекомендовала ограничить посещение мест больших скоплений людей и пользования пассажирским транспортом.
- 18:59 04 марта В Черниговской области задержали группу торговцев женщинами
- 18:51 04 марта Стало известно о составе нового Кабмина Дениса Шмыгаля
- 18:33 04 марта Коронавирус. В Сумах ограничили проведение совещаний, конференций и культмассовых мероприятий
- 18:31 04 марта Верховная Рада проголосовала за назначение Шмыгаля премьер-министром
- 18:26 04 марта В Черниговской области военного приговорили к 9 годам заключения за убийство старшины
- 18:15 04 марта Пересмотреть бюджет и предотвратить кризис: Шмыгаль назвал приоритетные шаги своего правительства
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука