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04 березня 2020, 11:45 1

Сумська ОДА звинуватила міський водоканал в забрудненні річки Псел

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04 березня 2020, 11:45 1
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КП "Міськводоканал" є основним забруднювачем річки Псел в Сумській області, оскільки підприємство використовує застарілі технології та недостатньо ефективно очищає господарсько-побутові стоки
Фото: Сумська облдержадміністрація
КП "Міськводоканал" є основним забруднювачем річки Псел в Сумській області, оскільки підприємство використовує застарілі технології та недостатньо ефективно очищає господарсько-побутові стоки

Про це, як повідомляє RegioNews, заявили в Сумській облдержадміністрації.

Звинуватили водоканал на засіданні координаційного комітету з питань екологічної безпеки. Як пояснили в ОДА, до них надійшло звернення щодо незадовільного стану води у річці Псел поряд із с. Старе Село Сумського району. До розгляду залучили екологічну інспекцію та Регіональний офіс водних ресурсів, які підтвердили факт забруднення річки.

За словами керівника апарату ОДА Ігоря Кальченка, такі показники можуть свідчити про потрапляння недостатньо очищених стічних вод в Псел. Згідно з інформацією Регіонального офісу водних ресурсів, КП "Міськводоканал" є основним забруднювачем цієї річки, оскільки очисні споруди підприємства недостатньо ефективно здійснюють очистку господарсько-побутових стоків через використання застарілої технології очистки та застарілого обладнання.

На нараді вирішили провести роботу з абонентами, які здійснюють скид стічних вод до очисних споруд, розробити плану реконструкції та переобладнання очисних споруд, провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення та контролю за неухильним дотриманням КП "Міськводоканал" Сумської міської ради проєктного та технічного регламентів експлуатації очисних споруд.


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