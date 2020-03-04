Сумская ОГА обвинила городской водоканал в загрязнении реки Псел

КП "Горводоканал" является основным загрязнителем реки Псел в Сумской области, поскольку предприятие использует устаревшие технологии и недостаточно эффективно очищает хозяйственно-бытовые стоки

Фото: Сумская облгосадминистрация

КП "Горводоканал" является основным загрязнителем реки Псел в Сумской области, поскольку предприятие использует устаревшие технологии и недостаточно эффективно очищает хозяйственно-бытовые стоки

Об этом, как сообщает RegioNews, заявили в Сумской облгосадминистрации.

Обвинили водоканал на заседании координационного комитета по вопросам экологической безопасности. Как пояснили в ОГА, к ним поступило обращение о неудовлетворительном состоянии воды в реке Псел рядом с селом Старое Село Сумского района. К рассмотрению привлекли экологическую инспекцию и Региональный офис водных ресурсов, которые подтвердили факт загрязнения реки.

По словам руководителя аппарата ОГА Игоря Кальченко, такие показатели могут свидетельствовать о попадании недостаточно очищенных сточных вод в Псел. Согласно информации Регионального офиса водных ресурсов, КП "Горводоканал" является основным загрязнителем этой реки, поскольку очистные сооружения предприятия недостаточно эффективно осуществляют очистку хозяйственно-бытовых стоков из-за использования устаревшей технологии очистки и устаревшего оборудования.

На совещании решили провести работу с абонентами, которые осуществляют сброс сточных вод в очистные сооружения, разработать план реконструкции и переоборудования очистных сооружений, провести информационно-разъяснительную работу среди населения и контроль за неукоснительным соблюдением КП "Горводоканал" Сумского городского совета проектных и технического регламентов эксплуатации очистных сооружений.