На Київщині через ворожу атаку постраждали двоє людей

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Внаслідок ранкової атаки РФ на Київщині постраждали двоє людей. Пошкоджені цивільні об'єкти, автомобілі та приватний будинок

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, в Бориспільському районі чоловік отримав осколкові поранення. Його госпіталізували, йому надають необхідну медичну допомогу.

Ще одна людина постраждала вранці в Обухівському районі. Жінка отримала гостру реакцію на стрес. Медичну допомогу їй надали на місці.

Також в Обухівському районі через атаку виникла пожежа у приватному будинку та пошкоджено автомобіль.

У Бориспільському районі пошкоджені складські приміщення, адміністративна будівля, магазин та МАФи.

На місцях працюють усі оперативні служби.

Нагадаємо, в ніч на 3 вересня РФ атакувала Україну 163 ударними БпЛА типу Shahed, S8000 "Бандероль", Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 4 локаціях.