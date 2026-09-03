Ворог двічі за ніч атакував Хмельниччину: спалахнули пожежі, є поранений
У ніч на 3 вересня російські війська двічі атакували Хмельницьку область ударними безпілотниками
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
У Хмельницькому уламки ворожого БпЛА впали на територію підприємства – загорілася вантажівка, пошкоджено склад. Уламкові поранення отримав водій авто, його госпіталізували.
Під час повторної атаки пожежа спалахнула на території ще одного підприємства області.
Підрозділи ДСНС ліквідували пожежі.
Нагадаємо, у ніч на 3 вересня Одеса зазнала ворожої атаки. Внаслідок удару постраждали 17 людей, серед них – троє дітей.
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