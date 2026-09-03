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03 вересня 2026, 08:17

Падіння уламків БпЛА на Вінниччині: пошкоджені будинки, двоє постраждалих

03 вересня 2026, 08:17
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Ввечері 2 вересня російські війська атакували Вінницьку область. Зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА, що спричинило пошкодження у житловому секторі

Про це повідомляє начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна та ДСНС, передає RegioNews.

Пошкоджень зазнали будинки, господарські споруди та прибудинкові території.

Поранення отримали дві жінки: одну з них госпіталізували у стані середньої тяжкості, інша від госпіталізації відмовилася.

Психолог ДСНС надав підтримку трьом людям, зокрема одній дитині.

Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня Одеса зазнала ворожої атаки. Внаслідок удару постраждали 17 людей, серед них – троє дітей.

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