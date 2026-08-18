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18 серпня 2026, 21:12

Шість років тюрми за смерть жінки: на Кіровоградщині п’яний водій без прав збив людину і втік

18 серпня 2026, 21:12
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Фото: САП
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На Кіровоградщині 35-річного чоловіка засудили до шести років позбавлення волі за смертельну дорожньо-транспортну пригоду, яку він скоїв у стані алкогольного сп’яніння, та залишення потерпілої без допомоги

Про це повідомили у Кіровоградській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

За даними прокурорів, у квітні 2026 року чоловік, який не мав посвідчення водія, сів за кермо автомобіля Hyundai Santa Fe у стані алкогольного сп’яніння.

Увечері на дорозі між Гайвороном і селом Хащувате він перевищив безпечну швидкість та збив жінку, яка рухалася біля краю проїзної частини. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

Після наїзду водій не зупинився, не викликав швидку допомогу та поліцію і не надав потерпілій допомоги. Попри пошкодження автомобіля, він залишив місце аварії.

Гайворонський районний суд визнав чоловіка винним за частиною 3 статті 286-1 та частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України.

Суд призначив йому шість років позбавлення волі та позбавив права керувати транспортними засобами строком на дев’ять років.

Нагадаємо, що рівнянин, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду у стані алкогольного сп’яніння, проведе один рік за ґратами. Суд також на три роки позбавив його права керувати транспортними засобами.

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