У Вишгороді, Василькові, Обухові, Броварах та Іванкові зафіксували пил у повітрі

Фото: Київська обласна державна адміністрація

У Вишгороді, Василькові, Обухові, Броварах та Іванкові Київської області тимчасово зафіксували підвищений рівень забруднення атмосферного повітря дрібнодисперсним пилом

Про це повідомила Київська обласна державна адміністрація, передає RegioNews .

За даними автоматизованої системи спостереження, у більшотінаселених пунктів Київщини перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі не зафіксували.

Водночас у п’яти населених пунктах області рівень дрібнодисперсного пилу наразі підвищений. Таке забруднення може спричиняти дискомфорт під час дихання, зокрема у дітей, літніх людей та людей, чутливих до подразнень.

До покращення якості повітря фахівці рекомендують тримати вікна зачиненими, обмежити тривале перебування на відкритому повітрі та пити достатньо води.

За наявності очищувача повітря його радять використовувати у максимальному режимі.

Водночас рівень гамма-випромінювання на Київщині залишається стабільним і відповідає природному фону.

Нагадаємо, що ворог не припиняє атак на Київську область. Під ударами російських безпілотників опинилася цивільна інфраструктура регіону.