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02 серпня 2026, 11:45

У Києві росіяни вбили 20-річну студентку та активістку

02 серпня 2026, 11:45
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Фото з відкритих джерел
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У Києві внаслідок атаки росіян загинула громадська активістка. Дівчині було лише 20 років

Про це повідомляє Військовий вишкіл НаУКМА, передає RegioNews.

Внаслідок російської атаки на столицю загинула Віталіна Яровенко. 20-річна дівчина була інструкторкою Вишколу Києво-Могилянської академії. Вона поїхала на місце удару, щоб допомогти рятувати людей, проте росіяни завдали другий удар і, на жаль, дівчина загинула. Їй було лише 20 років.

"Віталіна була з тих, хто вчить інших не словами, а власним прикладом. Та, про кого можна дійсно сказати: людина доброї волі. Її вибір цієї ночі був таким самим, як і все її життя: бути поруч із тими, кому потрібна допомога, попри все", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня росіяни завдали ударів по Києву. Внаслідок російської балістичної атаки на столицю загинули 9 людей. Було відомо про 28 постраждалих.

Як відомо, РФ випустила по Україні 35 ракет і 185 дронів. Основним напрямком атаки стала Київська область, також під ударом були Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Полтавщина.

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