Росіяни накрили вогнем Харківщину: серед постраждалих - діти

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

Внаслідок дронової атаки росіян пошкоджено станцію технічного обслуговування та гаражі. Постраждав 74-річний місцевий житель.

Один із дронів влучив у дорогу. Гостру реакцію отримали 13-річний хлопець та восьмирічна дівчинка.

Крім того, росіяни вдарили дроном біля зупинки громадського транспорту в селі Циркуни. Внаслідок цієї атаки отримав поранення 39 річний чоловік.

У селі Логачівка внаслідок обстрілу постраждали 75 та 64-річні жінки. У них гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, на Запоріжжі за добу росіяни завдали численні удари дронами. На жаль, внаслідок атаки загинув місцевий житель.