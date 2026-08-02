Росіяни накрили вогнем Харківщину: серед постраждалих - діти
Росіяни атакували Харків безпілотниками. Серед постраждалих 13-річний хлопчик та 8-річна дівчинка
Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.
Внаслідок дронової атаки росіян пошкоджено станцію технічного обслуговування та гаражі. Постраждав 74-річний місцевий житель.
Один із дронів влучив у дорогу. Гостру реакцію отримали 13-річний хлопець та восьмирічна дівчинка.
Крім того, росіяни вдарили дроном біля зупинки громадського транспорту в селі Циркуни. Внаслідок цієї атаки отримав поранення 39 річний чоловік.
У селі Логачівка внаслідок обстрілу постраждали 75 та 64-річні жінки. У них гостра реакція на стрес.
Нагадаємо, на Запоріжжі за добу росіяни завдали численні удари дронами. На жаль, внаслідок атаки загинув місцевий житель.
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