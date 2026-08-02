Українські військові знищили склад росіян на Південно-Слобожанському напрямку
Військові бригади "Форпост" продовжують нищити росіян на Північно-Слобожанському напрямку. Українські захисники показали, як вони знищили там один зі складів окупантів
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Українські військові завдали точковий удар дронами по складу росіян в одному з населених пунктів. За даними прикордонників, росіяни використовували цей склад для накопичення ресурсів та матеріально-технічного забезпечення підрозділів, які ведуть активні бойові дії.
"Знищення таких логістичних вузлів суттєво підриває спроможність окупантів підтримувати штурмові дії та проводити ротації на цьому напрямку", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше Сили оборони України завдали удару по військовому підприємству "Авітек" у російському Кірові, яке виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки.