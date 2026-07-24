На Кіровоградщині п’яна водійка збила жінку біля будинку та врізалася в паркан

Фото: поліція

ДТП сталася 21 липня близько 23:20 в одному із сіл Голованівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водійка авто "ВАЗ-2105" не впоралася з керуванням, збила 24-річну дівчину, яка перебувала біля свого будинку, після чого врізалася в паркан. Потерпілу з травмами госпіталізували до лікарні.

29-річну водійку перевірили на стан сп’яніння за допомогою алкотестера "Драгер". Результат – 1,84 проміле алкоголю, що майже в 9 разів перевищує допустиму норму.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 23 липня на Буковині внаслідок зіткнення з трактором загинув 16-річний мотоцикліст. Поліцейські затримали 85-річного водія трактора.