На Кіровоградщині п’яна водійка збила жінку біля будинку та врізалася в паркан
ДТП сталася 21 липня близько 23:20 в одному із сіл Голованівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водійка авто "ВАЗ-2105" не впоралася з керуванням, збила 24-річну дівчину, яка перебувала біля свого будинку, після чого врізалася в паркан. Потерпілу з травмами госпіталізували до лікарні.
29-річну водійку перевірили на стан сп’яніння за допомогою алкотестера "Драгер". Результат – 1,84 проміле алкоголю, що майже в 9 разів перевищує допустиму норму.
Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, 23 липня на Буковині внаслідок зіткнення з трактором загинув 16-річний мотоцикліст. Поліцейські затримали 85-річного водія трактора.
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