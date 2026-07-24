В Укрзалізниці повідомили про підозру ексчиновникам через величезне звалище у Харкові

Фото: Офіс Генерального прокурора

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру колишньому начальнику та його заступнику одного з підрозділів станції “Харків-Пасажирський” АТ “Укрзалізниця”

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, вони відповідали за поводження з відходами, санітарний стан території та утримання земель залізничного вузла. Упродовж лютого 2024 - січня 2026 року підозрювані не забезпечили своєчасне вивезення побутових і будівельних відходів та належний контроль за станом земель.

Унаслідок цього поблизу вулиці Чоботарської у Харкові утворилося несанкціоноване сміттєзвалище площею 2700 кв. м на земельній ділянці, що перебуває у постійному користуванні АТ "Укрзалізниця".

За висновками комплексної судової інженерно-екологічної та економічної експертизи, державі завдано майже 86 млн грн збитків. Лабораторні дослідження також підтвердили погіршення екологічного стану ґрунтів та створення небезпеки для довкілля.

Колишнім посадовцям інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам, а також забруднення земель відходами внаслідок порушення спеціальних правил (ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 239 КК України).

Нагадаємо, що у Львівській області посадовець Укрзалізниці отримав підозру. Відомо. що йдеться про вимагання та отримання хабара.