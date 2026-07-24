Росіяни вдарили по Київщині: є загиблі та поранені

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Про це повідомляє президент України, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, зараз продовжується рятувальна операція в Київській області після удару російських ракет. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих та десяткі поранених людей.

Президент також нагадав про удар по Слов'янську: внаслідок атаки окупантів зранку п'ятеро людей убито, дев'ятеро поранено.

"Жорстокі удари по людях, за які росіяни мають відповідати. Росія вже давно не зважає на жодні міжнародні норми, жодні людські. Вони зацікавлені лише у продовженні вбивств. Важливо, щоб партнери теж повністю розуміли, що від них також залежить захист життя. Ракети для "петріотів" – це пріоритет номер один", - каже президент.

Нагадаємо, вранці 24 липня росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Вибухи лунали у Святошинському районі.