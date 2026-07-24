На блокпосту в Чернігові жінка намагалася передати військовим вибухівку, замасковану під бургер із McDonald's
Правоохоронці затримали жінку, яка на одному з блокпостів у Чернігові намагалася передати військовослужбовцям саморобну вибухівку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на управління СБУ в Чернігівській області.
Вибухівка була замаскована під бургер із McDonald's.
Наразі слідчі СБУ здійснюють необхідні процесуальні дії. Готується повідомлення зловмисниці про підозру.
Деталі затримання правоохоронці обіцяють оприлюднити згодом.
Нагадаємо, раніше СБУ затримала російського агента, який намагався підірвати автомобіль українського захисника у Миколаєві. Зловмисника схопили безпосередньо під час закладання саморобної вибухівки під машину.
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