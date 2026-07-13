Дорожній колапс у Києві: через ДТП на Борщагівській ускладнено рух
У Києві 13 липня через дорожньо-транспортну пригоду ускладнений рух транспорту на вулиці Борщагівській
Про це повідомляє Патрульна поліція, передає RegioNews.
За інформацією правоохоронців, рух транспорту ускладнений у напрямку проспекту Любомира Гузара.
Водіїв закликають враховувати цю інформацію під час планування маршруту та, за можливості, обирати альтернативні шляхи об'їзду.
Нагадаємо, що на Черкащині 13 липня сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів — автобуса та двох автомобілів. За попередніми даними поліції, аварію спричинив водій автобуса, який під час повороту не надав перевагу зустрічному транспорту.
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