Організувала бордель у готелі: у Сумах жінка завербувала 16-річну дівчину для проституції
Поліція викрила 50-річну жительку Сум, яка організувала місце розпусти та залучила до надання сексуальних послуг 16-річну дівчину
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Свою діяльність жінка маскувала під роботу готелю, де й розміщувала оголошення про інтимні послуги. Вона особисто підбирала клієнтів та координувала роботу дівчат.
За даними слідства, фігурантка завербувала 16-річну дівчину і забороняла їй розповідати клієнтам про свій справжній вік.
Вартість послуг у "готелі" становила від 6 до 10 тисяч гривень.
Під час обшуків у приміщенні закладу, вдома та в автомобілі фігурантки правоохоронці вилучили понад 800 тисяч гривень, мобільні телефони та банківські картки.
Фігурантку затримали. Їй оголосили підозру у вербуванні неповнолітньої для сексуальної експлуатації та сутенерстві (ч. 2 ст. 149 та ч. 2 ст. 303 КК України).
Зловмисниці загрожує до 12 років ув’язнення.
