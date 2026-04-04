Фото: поліція

Поліція викрила 50-річну жительку Сум, яка організувала місце розпусти та залучила до надання сексуальних послуг 16-річну дівчину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Свою діяльність жінка маскувала під роботу готелю, де й розміщувала оголошення про інтимні послуги. Вона особисто підбирала клієнтів та координувала роботу дівчат.

За даними слідства, фігурантка завербувала 16-річну дівчину і забороняла їй розповідати клієнтам про свій справжній вік.

Вартість послуг у "готелі" становила від 6 до 10 тисяч гривень.

Під час обшуків у приміщенні закладу, вдома та в автомобілі фігурантки правоохоронці вилучили понад 800 тисяч гривень, мобільні телефони та банківські картки.

Фігурантку затримали. Їй оголосили підозру у вербуванні неповнолітньої для сексуальної експлуатації та сутенерстві (ч. 2 ст. 149 та ч. 2 ст. 303 КК України).

Зловмисниці загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, на Хмельниччині батько продав 14-річного сина за 2000 гривень. Хлопчика планували використовувати для жебрацтва.