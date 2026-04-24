На Миколаївщині двоє жінок постраждали через падіння уламків дронів
Вранці російські війська атакували Миколаївський район. Унаслідок падіння уламків ворожих безпілотників постраждали двоє жінок
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що 45-річна місцева жителька дістала легкі поранення, ще одна — 68-річна жінка – зазнала гострої реакції на стрес. Обом надали необхідну медичну допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.
Унаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.
Також пошкоджено два приватні житлові будинки.
Нагадаємо, протягом минулої доби внаслідок російських атак на Дніпропетровську область поранень дістали двоє людей. Ворог понад 10 разів атакував три райони регіону безпілотниками та артилерією.
24 квітня 2026, 09:11Обстріли Запорізької області: 629 атак за добу, загинула людина
24 квітня 2026, 07:23РФ атакувала Одесу дронами: 2 загиблих, 14 постраждалих
24 квітня 2026, 07:03
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
Як встановити факт перебування на утриманні: роз'яснення юристки
24 квітня 2026, 12:18В Україні викрили мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом 5 млрд грн
24 квітня 2026, 11:54Понад 100 населених пунктів без світла: наслідки негоди та атак РФ
24 квітня 2026, 11:40Оцифрування трудової книжки: українцям пояснили, чому не варто зволікати
24 квітня 2026, 11:27У Києві уламки дрона впали у водойму та нежитлову зону
24 квітня 2026, 11:06РФ випустила по Україні дві балістичні ракети та понад 100 дронів
24 квітня 2026, 10:33Російський дрон атакував мопед під Херсоном: загинули двоє людей
24 квітня 2026, 10:19Брав участь у боях проти ЗСУ: колаборанта з Донецька засудили до 15 років
24 квітня 2026, 09:57У Рівному в ДТП травмувався 17-річний мотоцикліст
24 квітня 2026, 09:48
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Всі блоги »