На Миколаївщині двоє жінок постраждали через падіння уламків дронів

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що 45-річна місцева жителька дістала легкі поранення, ще одна — 68-річна жінка – зазнала гострої реакції на стрес. Обом надали необхідну медичну допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

Унаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Також пошкоджено два приватні житлові будинки.

Нагадаємо, протягом минулої доби внаслідок російських атак на Дніпропетровську область поранень дістали двоє людей. Ворог понад 10 разів атакував три райони регіону безпілотниками та артилерією.