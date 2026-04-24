24 квітня 2026, 11:40

Понад 100 населених пунктів без світла: наслідки негоди та атак РФ

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Станом на ранок 24 квітня в Україні через негоду та російські атаки зафіксовані масштабні знеструмлення в різних регіонах

Про це повідомила НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Зазначається, що через сильні пориви вітру повністю або частково залишилися без електропостачання понад 100 населених пунктів у десяти областях. Йдеться про Київську, Житомирську, Чернігівську, Дніпропетровську, Донецьку, Кіровоградську область, Сумську, Полтавську, Черкаську та Миколаївську області.

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків негоди та ремонтом пошкоджених ліній електропередачі.

Окрім цього, внаслідок російських дронових атак знеструмлення зафіксовані також у п'яти областях. Відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

За даними оператора, станом на 9:30 споживання електроенергії на 3,5% перевищує рівень попереднього дня. Причиною є холодна погода по всій країні та висока хмарність, що знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

В "Укренерго" закликають громадян ощадливо користуватися електроенергією та за можливості обмежити використання потужних електроприладів у пікові години – з 18:00 до 22:00.

Як відомо, цієї ночі РФ випустила по Україні дві балістичні ракети та понад 100 дронів. Зафіксовано влучання на 9 локаціях. Також уламки збитих дронів впали на 2 локаціях.

23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
