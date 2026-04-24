Понад 100 населених пунктів без світла: наслідки негоди та атак РФ

Станом на ранок 24 квітня в Україні через негоду та російські атаки зафіксовані масштабні знеструмлення в різних регіонах

Про це повідомила НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Зазначається, що через сильні пориви вітру повністю або частково залишилися без електропостачання понад 100 населених пунктів у десяти областях. Йдеться про Київську, Житомирську, Чернігівську, Дніпропетровську, Донецьку, Кіровоградську область, Сумську, Полтавську, Черкаську та Миколаївську області.

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків негоди та ремонтом пошкоджених ліній електропередачі.

Окрім цього, внаслідок російських дронових атак знеструмлення зафіксовані також у п'яти областях. Відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

За даними оператора, станом на 9:30 споживання електроенергії на 3,5% перевищує рівень попереднього дня. Причиною є холодна погода по всій країні та висока хмарність, що знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

В "Укренерго" закликають громадян ощадливо користуватися електроенергією та за можливості обмежити використання потужних електроприладів у пікові години – з 18:00 до 22:00.

Як відомо, цієї ночі РФ випустила по Україні дві балістичні ракети та понад 100 дронів. Зафіксовано влучання на 9 локаціях. Також уламки збитих дронів впали на 2 локаціях.