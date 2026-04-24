У Києві пролунали вибухи: над містом зафіксовано БпЛА
Вранці 24 квітня в Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи
Про це інформує RegioNews із посиланням на місцеві пабліки.
Згідно з попередньою інформацією, над столицею зафіксували щонайменше два ворожі безпілотники.
У місті працюють сили протиповітряної оборони. Мешканців закликали залишатися в укриттях до відбою тривоги.
Дані про наслідки атаки наразі уточнюються.
Нагадаємо, в ніч на 24 квітня Росія здійснила атаку ударними безпілотниками по Одесі, внаслідок чого загинули та постраждали мирні жителі. Під ударом опинилися житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Загинули 2 людини, 14 отримали поранення.
