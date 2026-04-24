РФ випустила по Україні дві балістичні ракети та понад 100 дронів

У ніч на 24 квітня (з 18:00 23 квітня) російські війська здійснили комбіновану повітряну атаку по території України, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники

Зокрема, противник випустив дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Ростовської області РФ, а також 107 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів. Близько 70 із них – дрони типу "Shahed".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 96 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 ударних БпЛА на 9 локаціях. Також уламки збитих дронів впали на 2 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня Росія здійснила атаку ударними безпілотниками по Одесі, внаслідок чого загинули та постраждали мирні жителі. Під ударом опинилися житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Загинули 2 людини, 14 отримали поранення.