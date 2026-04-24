24 квітня 2026, 10:33

РФ випустила по Україні дві балістичні ракети та понад 100 дронів

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 24 квітня (з 18:00 23 квітня) російські війська здійснили комбіновану повітряну атаку по території України, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, противник випустив дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Ростовської області РФ, а також 107 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів. Близько 70 із них – дрони типу "Shahed".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 96 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 ударних БпЛА на 9 локаціях. Також уламки збитих дронів впали на 2 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня Росія здійснила атаку ударними безпілотниками по Одесі, внаслідок чого загинули та постраждали мирні жителі. Під ударом опинилися житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Загинули 2 людини, 14 отримали поранення.

