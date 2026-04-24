Брав участь у боях проти ЗСУ: колаборанта з Донецька засудили до 15 років

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено ще одного зрадника, який воював у складі російських окупаційних військ проти Сил оборони на Донеччині

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як встановило слідство, засуджений – мешканець тимчасово окупованого Донецька. Ще у 2014 році він приєднався до так званої "народної міліції днр", де виконував роль "техексперта".

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік уклав контракт із міністерством оборони РФ. Він пройшов підготовку на російських полігонах, отримав зброю, боєприпаси та військову форму зразка армії РФ.

Згодом його направили на облаштування блокпостів поблизу Донецька, а пізніше перевели на посаду стрільця у складі 132-ї окремої стрілецької бригади армії РФ. Після цього він був відправлений на передову в Бахмутському районі.

У ході боїв підрозділ, у якому перебував зрадник, був практично знищений українськими силами. Самого чоловіка взяли в полон як одного з тих, хто вижив.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

