24 квітня 2026, 09:57

Брав участь у боях проти ЗСУ: колаборанта з Донецька засудили до 15 років

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено ще одного зрадника, який воював у складі російських окупаційних військ проти Сил оборони на Донеччині

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Як встановило слідство, засуджений – мешканець тимчасово окупованого Донецька. Ще у 2014 році він приєднався до так званої "народної міліції днр", де виконував роль "техексперта".

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік уклав контракт із міністерством оборони РФ. Він пройшов підготовку на російських полігонах, отримав зброю, боєприпаси та військову форму зразка армії РФ.

Згодом його направили на облаштування блокпостів поблизу Донецька, а пізніше перевели на посаду стрільця у складі 132-ї окремої стрілецької бригади армії РФ. Після цього він був відправлений на передову в Бахмутському районі.

У ході боїв підрозділ, у якому перебував зрадник, був практично знищений українськими силами. Самого чоловіка взяли в полон як одного з тих, хто вижив.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ завершила досудове розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо агентки РФ, яку СБУ у січні цього року викрила на Донеччині. На замовлення росіян дівчина коригувала обстріли Краматорська.

РФ війна СБУ арешт Донецька область в'язниця колаборант
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
