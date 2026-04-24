Ховався в Чехії: 20-річного жителя Хмельниччини екстрадували в Україну

На Хмельниччину з Чехії екстрадували учасника злочинної групи, причетного до незаконного переправлення осіб через державний кордон

Про це повідомила поліція області.

Зловмисника передали українським поліцейським 20 квітня після затримання за кордоном.

Злочинну діяльність групи оперативники управління стратегічних розслідувань викрили ще восени 2024 року. Тоді одного з фігурантів – 22-річного жителя Славути – затримали під час отримання 9000 доларів США від клієнта, якому обіцяли організувати виїзд за кордон та виготовити необхідні документи. Згодом суд виніс йому вирок.

Іншому учаснику угруповання, 20-річному жителю Ізяслава, вдалося втекти до країн Євросоюзу. Його оголосили в міжнародний розшук.

Нещодавно підозрюваного виявили та затримали на території Чехії. Після проведення екстрадиційної процедури його доставили в Україну.

Наразі молодика взяли під варту. Досудове розслідування триває. Йому інкримінують ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон.

