08:57  24 квітня
Сніг у квітні: Харків накрив раптовий снігопад
08:22  24 квітня
Ховався в Чехії: 20-річного жителя Хмельниччини екстрадували в Україну
01:55  24 квітня
Співачка Анна Трінчер кинула хлопця прямо в Telegram
UA | RU
UA | RU
24 квітня 2026, 08:22

Ховався в Чехії: 20-річного жителя Хмельниччини екстрадували в Україну

24 квітня 2026, 08:22
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Хмельниччину з Чехії екстрадували учасника злочинної групи, причетного до незаконного переправлення осіб через державний кордон

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зловмисника передали українським поліцейським 20 квітня після затримання за кордоном.

Злочинну діяльність групи оперативники управління стратегічних розслідувань викрили ще восени 2024 року. Тоді одного з фігурантів – 22-річного жителя Славути – затримали під час отримання 9000 доларів США від клієнта, якому обіцяли організувати виїзд за кордон та виготовити необхідні документи. Згодом суд виніс йому вирок.

Іншому учаснику угруповання, 20-річному жителю Ізяслава, вдалося втекти до країн Євросоюзу. Його оголосили в міжнародний розшук.

Нещодавно підозрюваного виявили та затримали на території Чехії. Після проведення екстрадиційної процедури його доставили в Україну.

Наразі молодика взяли під варту. Досудове розслідування триває. Йому інкримінують ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок. За суми від 2 до 20 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Чехія Хмельницький екстрадиція підозрюваний ухилення від мобілізації перетин кордону мобілізація
У Львові службове авто ТЦК наїхало на жінку: що сталося
23 квітня 2026, 18:09
Смерть мобілізованого: у Києві судитимуть двох представників ТЦК
23 квітня 2026, 17:24
Скандал із ТЦК: в Одесі суд відправив під варту двох фігурантів справи
23 квітня 2026, 16:43
Всі новини »
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
На Миколаївщині двоє жінок постраждали через падіння уламків дронів
24 квітня 2026, 09:34
У Києві пролунали вибухи: над містом зафіксовано БпЛА
24 квітня 2026, 09:11
Сніг у квітні: Харків накрив раптовий снігопад
24 квітня 2026, 08:57
ЗСУ знищили 910 окупантів і десятки одиниць техніки за добу
24 квітня 2026, 08:45
Дніпропетровщина під ударами: дрони й артилерія атакували три райони
24 квітня 2026, 08:29
За "швидку" перереєстрацію авто: у Києві викрили схему заробітку на послугах
24 квітня 2026, 08:07
Очільник ОП Буданов про Білорусь: "Зненацька нічого не буде"
24 квітня 2026, 07:53
Проблеми з постачанням на передовій: Генштаб усунув командира 14 ОМБр
24 квітня 2026, 07:35
Обстріли Запорізької області: 629 атак за добу, загинула людина
24 квітня 2026, 07:23
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Всі публікації »
Микола Княжицький
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »