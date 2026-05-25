У Києві жінка "продавала" чоловікам виїзд за кордон

У Києві викрили жінку, яка хотіла заробити на військовозобов'язаному. Вона сподівалась заробити 18 тисяч доларів

Про це повідомляє поліція Києва.

Як з'ясували правоохоронці, жінка запевняла, що в неї є зв'язки і вона здатна працевлаштувати чоловіка до критично важливого підприємства. Таким чином він міг бути включеним до списків "заброньованих" працівників, а також згодом отримати відстрочку від мобілізації та виїхати за кордон.

Спочатку жінка отримала 1 000 доларів як аванс, а потім отримала ще 17 000 доларів. Після цього її затримала поліція.

Тепер організаторці схеми загрожує позбавлення волі до восьми років.

