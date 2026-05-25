12:23  25 травня
На Львівщині на трасі зіткнулися два кросовери: загинули три людини
09:26  25 травня
З'явилося відео з ТЦК у Тернополі, де загинув чоловік
07:52  25 травня
Понад тиждень у горах без їжі: в Румунії врятували українця
UA | RU
UA | RU
25 травня 2026, 13:55

У Києві жінка "продавала" чоловікам виїзд за кордон

25 травня 2026, 13:55
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Києві викрили жінку, яка хотіла заробити на військовозобов'язаному. Вона сподівалась заробити 18 тисяч доларів

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, жінка запевняла, що в неї є зв'язки і вона здатна працевлаштувати чоловіка до критично важливого підприємства. Таким чином він міг бути включеним до списків "заброньованих" працівників, а також згодом отримати відстрочку від мобілізації та виїхати за кордон.

Спочатку жінка отримала 1 000 доларів як аванс, а потім отримала ще 17 000 доларів. Після цього її затримала поліція.

Тепер організаторці схеми загрожує позбавлення волі до восьми років.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині мобілізували 24-річного лікаря-інтерна за день до його 25-річчя. Він прийшов до ТЦК для уточнення данних, коли йому було ще 24, але його з приміщення так і не випустили.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
перетин кордону ухилення від мобілізації поліція
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Херсонська волонтерка Олена Тарасенко, яка рятувала людей з окупації, отримала тяжкі поранення
25 травня 2026, 15:33
Ракетний удар по Дергачах: сталась пожежа, є загиблі
25 травня 2026, 14:55
На Волині судять директорів училища за збитки понад 1,4 мільйона на теплоенергії
25 травня 2026, 14:40
На Тернопільщині під час відпочинку на ставку загинув 22-річний рибак
25 травня 2026, 14:14
Ракетний удар по Дніпру: троє поранених, двоє у важкому стані
25 травня 2026, 13:34
Масове отруєння після поминок: на Миколаївщині госпіталізували 13 людей
25 травня 2026, 13:24
Під виглядом кур'єрів: у Києві двоє чоловіків підпалили BMW столичного бізнесмена
25 травня 2026, 12:52
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
25 травня 2026, 12:35
На Львівщині на трасі зіткнулися два кросовери: загинули три людини
25 травня 2026, 12:23
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Всі блоги »