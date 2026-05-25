Ракетний удар по Дніпру: троє поранених, двоє у важкому стані
У понеділок, 25 травня, російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки поранення дістали троє людей
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, постраждали чоловіки віком 18, 45 і 67 років. Усіх госпіталізовано, двоє з них перебувають у важкому стані.
Інших деталей щодо наслідків атаки Ганжа не повідомив.
Нагадаємо, вночі 25 травня під ударами російських безпілотників та артилерії опинилися три райони Дніпропетровської області. Постраждав 35-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.
