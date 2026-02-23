У Києві змінять роботу окремих маршрутів транспорту та станції метро "Майдан Незалежності"
Завтра в столиці заплановані зміни в русі громадського транспорту, а станція метро "Майдан Незалежності" зранку не працюватиме на вхід та вихід
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що обмеження пов'язані з візитом іноземних делегацій та проведенням у центрі міста заходів до роковин повномасштабного російського вторгнення.
Буде змінено рух окремих маршрутів наземного громадського транспорту, зокрема:
- автобуси № 6ТР із початку руху і до закінчення заходів (орієнтовно до 13:30) та з 16:30 до 18:00 курсуватимуть від Мінського масиву до Повітрофлотського шляхопроводу під номером 6АР;
- автобуси № 62 із початку руху і орієнтовно до 11:00 курсуватимуть від Ботанічного саду до залізничного вокзалу "Центральний" під номером 62А;
- автобуси № 110 та № 111 із початку руху і орієнтовно до 12:00 курсуватимуть відповідно від вул. Милославської та Дарницької площі до Гаванського мосту за звичними маршрутами, далі – вул. Набережно-Хрещатицькою, вул. Нижній Вал, вул. Костянтинівською, вул. Верхній Вал, ст. м. "Контрактова площа". У зворотному напрямку – вул. Верхній Вал – Подільський мостовий перехід – далі за звичними маршрутами. Маршрути працюватимуть під номерами 110А та 111А;
- автобуси маршруту № 114 із початку руху орієнтовно до 12:00 курсуватимуть від вул. Милославської до Гаванського мосту за звичним маршрутом, далі – вул. Набережно-Хрещатицькою, вул. Нижній Вал, вул. Костянтинівською, вул. Верхній Вал, ст. м. "Контрактова площа". У зворотному напрямку – вул. Верхній Вал – Подільський мостовий перехід – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – вул. Петра Вершигори – просп. Романа Шухевича – просп. Червоної Калини – далі за звичним маршрутом до вул. Радунської. Маршрут працюватиме під номером 114А.
У КМДА просять пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.
