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Міська ради Острога на Рівненщині проголосувала за звільнення міського голови Юрія Ягодки. Свого часу він опинився в центрі скандалу через появу на людях у стані алкогольного сп'яніння та публічне прослуховування російської музики

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві медіа.

За звільнення мера свої голоси віддали 25 депутатів, один утримався, ще 8 не голосували.

Офіційна причина, чому питання звільнення Ягодки висунули на голосування - невиконання мером своїх обов’язків та відсутність з його боку контролю за діяльністю структурних підрозділів та комунальних підприємств.

Нагадаємо, 29 серпня 2024 року, у День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, активістка з Острога Людмила Франковська повідомила правоохоронцям, що її побив міський голова Юрій Ягодка.

Жінка розповіла, що у той день проходила повз місцеву бібліотеку, де розташований Центр культури та дозвілля, й почула звідти російську музику. Вона зайшла у приміщення, щоб зробити зауваження, і виявила там нетверезого Юрія Ягодку. За даними місцевих ЗМІ, Ягодка разом із заступницями співав "Ой, цветет калина в поле у ручья". За словами жінки, на зауваження чиновник відреагував агресивно і накинувся на жінку з кулаками.

Згодом сам Ягодка перепросив за побиття жінки, яка зробила йому зауваження за прослуховування російської музики у публічних місцях.