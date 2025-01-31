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31 января 2025, 15:38

Мэра Острога, оскандалившегося из-за российской музыки, уволили с должности

31 января 2025, 15:38
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фото: Facebook
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Городской совет Острога на Ровенщине проголосовал за увольнение городского головы Юрия Ягодки. В свое время он оказался в центре скандала из-за появления на людях в состоянии алкогольного опьянения и публичного прослушивания русской музыки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные медиа.

За увольнение мэра свои голоса отдали 25 депутатов, один воздержался, еще 8 не голосовали.

Официальная причина, по которой вопрос увольнения Ягодки выдвинули на голосование - невыполнение мэром своих обязанностей и отсутствие с его стороны контроля за деятельностью структурных подразделений и коммунальных предприятий.

Напомним, 29 августа 2024 года, в День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, активистка из Острога Людмила Франковская сообщила правоохранителям, что ее избил городской голова Юрий Ягодка.

Женщина рассказала, что в тот день проходила мимо местной библиотеки, где расположен Центр культуры и досуга, и услышала оттуда русскую музыку. Она зашла в помещение, чтобы сделать замечание, и обнаружила там нетрезвого Юрия Ягодку. По данным местных СМИ, Ягодка вместе с заместительницами пел "Ой, цветет калина в поле у ручья". По словам женщины, на замечания чиновник отреагировал агрессивно и набросился на женщину с кулаками.

Впоследствии сам Ягодка извинился за избиение женщины, которая сделала ему замечание за прослушивание русской музыки в публичных местах.

скандал региональная политика Ровенская область Острог Ягодка Юрий
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