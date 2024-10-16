На Рівненщині викрили голову громади та депутата, які вимагали від підприємця $15 тис.

фото: поліція

На Рівненщині правоохоронці викрили голову громади та депутата міської ради, які обіцяли за хабар сприяти бізнесу та не перешкоджати господарській діяльності

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Рівненської області.

У грудні минулоріч виконком селищної ради затвердив рішення про виділення фірмі ділянок для вирощування зернових загальною площею 344,3 га. Проте навесні голова громади натякнув, що потрібно доплатити 15 тисяч доларів, аби до питання договорів оренди більше ніхто не повертався.

"Для себе чиновник прохав 5 тисяч доларів, а також підбурив до надання 10 тисяч доларів для депутата, який має вплив на членів виконкому", - йдеться у повідомленні.

48-річного голову громади викрили правоохоронці під час отримання хабаря.

Обом фігурантам повідомили про підозру. Голову громади суд відсторонив від виконання посадових обов’язків та обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою, втім він вийшов під заставу у 205 904 гривні. Співучасник "схеми" перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали чоловіка, який разом зі спільником вимагав $60 тисяч у мешканця Одеси, видаючи себе за працівника ДБР.