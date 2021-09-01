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01 вересня 2021, 14:16 390

На Рівненщині чоловік вкрав 19 метрів труби, що постачала кисень до COVID-реанімації

01 вересня 2021, 14:16 390
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Фото: Нацполіція
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У Рівненській області правоохоронці затримали 32-річного чоловіка на крадіжці мідної труби, що постачала кисень у реанімацію медзакладу для пацієнтів з COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Рівненської області.

Поліцейські з'ясували, що чоловік перебуваючи на території лікарні, металевими кусачками перерізав та викрав 19 метрів труби, здавши її через декілька годин за 1200 гривень у пункті прийому металобрухту.

Чоловіку повідомили про підозру, а викрадене майно поліцейські вилучили.

Тепер підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що у Черкасах 29-річний чоловік вчинив два розбійні напади на магазини "mr. Тістечко+" та "Формула Смаку". Погрожуючи касирам магазинів пістолетом, він забрав гроші з каси.

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