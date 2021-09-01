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01 сентября 2021, 14:16 429

На Ровенщине мужчина украл 19 метров трубы, поставлявшей кислород в COVID-реанимацию

01 сентября 2021, 14:16 429
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Фото: Нацполиция
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В Ровенской области правоохранители задержали 32-летнего мужчину на краже медной трубы, что поставляла кислород в реанимацию больницы для пациентов с COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Полицейские выяснили, что мужчина, находясь на территории больницы, металлическими кусачками перерезал и похитил 19 метров трубы, сдав ее через несколько часов за 1200 гривен в пункте приема металлолома.

Мужчине сообщили о подозрении, а похищенное имущество полицейские изъяли.

Теперь подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Черкассах 29-летний мужчина совершил два разбойных нападения на магазины "mr. Пирожное+ " и "Формула вкуса". Угрожая кассирам магазинов пистолетом, он забрал деньги из кассы.

больница кислород коронавирус кража воровство

 
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