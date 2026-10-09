На Прикарпатье в пожаре погибла женщина

Фото: ГСЧС

На Прикарпатье произошла трагедия. Во время тушения пожара нашли тело женщины

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Всего в течение 8 октября и ночью 9 октября в Ивано-Франковской области загорелись 34 пожара. В общей сложности речь идет о 4,4 гектара. Горели сухая трава, кустарники, мусор и лесная подстилка.

Кроме того, известно, что на Калущине во время тушения пожара в экосистеме спасатели обнаружили тело женщины. Обстоятельства ее смерти будут устанавливаться правоохранителями.

В частности, в Болехове мужчина решил сжечь траву в своем дворе. Однако из-за сильного ветра пламя начало распространяться. Когда он понял, что сам погасить огонь не может, вызвал спасателей.

"Потушить сухую траву гораздо труднее, чем кажется, а цена курения - это уничтоженное имущество и человеческие жизни. Не выжигайте сухости", - говорят спасатели.

Напомним, ранее в Печерском районе Киева обломки упали на открытой территории возле жилого дома. В результате падения возникло возгорание припаркованных автомобилей.