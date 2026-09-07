Для концертів терміново шукають нові локації: як у Києві сприйняли заборону на масові заходи

Традиційний концерт на даху ЦУМу під питанням. Фото: ticketsbox

У Києві у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації тимчасово будуть заборонені всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях і в спорудах, де немає укриття

Про це 7 серпня повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко. Журналісти RegioNews з'ясували, як нові вимоги до безпеки позначилися на проведенні раніше запланованих концертів.

Однією з подій культурного життя столиці є традиційна жива музика на даху Центрального універмагу (ЦУМ). 9 вересня гостей повинен був очікувати "живий бенд, магія синтезаторів і потужні голоси, які відкриють портал в неонові вісімдесяті". Тим часом оператор компанії TicketBox по телефону повідомив нам, що їх співробітники самі нещодавно побачили повідомлення від КМДА, тому поки чекають рішення від організаторів заходу – Marco Concert.

"Детальніше про концерт можна буде дізнатися трохи пізніше на соціальних сторінках організатора. Можливо, у них будуть активні заходи, але на інших локаціях, наприклад на території Fairmont Grand Hotel Kyiv (5-зірковий готель у Києві)", – розповів оператор.

Ще одна знакова культурна подія столиці – концерти на території Національного ботанічного саду ім. Миколи Гришка НАН України. З 10 по 13 вересня там був запланований "фінальний музичний вікенд": музика Ганса Циммера і Джона Вільямса, культові композиції Rammstein, рок саундтреки зі стрічок Мартіна Скорсезе та Крістофера Нолана. Представник організатора Svitlo Concert повідомив по телефону, що інформація від КМДА для них також стала несподіванкою.

"Вирішуємо питання, чи буде захід переноситься в будівлю, або буде на відкритому просторі, де є укриття. Але де саме відбудеться – поки невідомо. Слідкуйте за нашою сторінкою в Іnstagram", – повідомив він.

Концерт у ботсаду можливо буде перенесено. Фото: Svitlo Concert

У той же час нововведення з безпекою істотно не вплинули на заходи, які проводилися в приміщеннях, де є укриття. Наприклад, це стосується вистави для дітей "Щенячий патруль" що заплановано на 13 серпня в Київському культурному кластері "Краків" на Русанівській набережній. Представник організаторів заходу повідомив RegioNews, що в будівлі є укриття тому ніяких змін не передбачається.

Нагадаємо, з 10 вересня комендантська година в столиці буде скорочената триватиме з 01:00 до 05:00 ранку. Таким чином громадський транспорт працюватиме на годину довше.

Також у столиці визначили нові правила роботи метрополітену та мостівчерез Дніпро під час "жовтого" та "червоного" рівнів загрози.