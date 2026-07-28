На Прикарпатті судитимуть іноземця за зґвалтування 13-річної дівчини

Фото: прокуратура Івано-Франківської області

Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Чоловіка обвинувачують в зґвалтуванні малолітньої дитини. Наразі у справі вже відбулися два судові засідання, а 26 серпня 2026 р. в Івано-Франківському міському суді розпочнеться її розгляд по суті. Зловмисник перебуває в СІЗО.

За даними слідства, у січні 2023 році обвинувачений - на той час студент 4 курсу одного з університетів Івано-Франківська - познайомився в соцмережах з 13-літньою дівчиною. Після кількох місяців листування, увійшовши в довіру до школярки, іноземець запросив її до своєї орендованої квартири в Івано-Франківську під приводом "познайомитися наживо та провести час разом". Коли дівчина прийшла, зловмисник напоїв її алкоголем та вчинив щодо неї дії сексуального характеру.

Дитина розповіла про все батькам, які одразу звернулися до правоохоронців.

Уже 8 березня 2023 року іноземцю повідомили про підозру. Того ж дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 805 тис. грн, які були внесені. Надалі чоловік порушив накладену судом заборону не покидати межі Івано-Франківська, через що був оголошений в розшук. Понад три роки він переховувався від слідства закордоном.

У вересні 2025 року зловмисника затримали в Сербії, а на початку червня його екстрадували в Україну. Через порушення вимог запобіжного заходу суд відправив іноземця під варту без визначення розміру застави. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді вину 45-річного жителя Хмільницького району у ґвалтуванні 14-річної падчерки ч. 3 ст. 152 КК України.