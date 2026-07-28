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Максим Жорін Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ info@regionews.ua
28 липня 2026, 14:21

Іран не вдарить по Україні зараз, але реалізує помсту згодом

28 липня 2026, 14:21
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Зараз у Ірана проблем вистачає і без України, тож я не дуже вірю у обстріли з їхнього боку найближчим часом
Зараз у Ірана проблем вистачає і без України, тож я не дуже вірю у обстріли з їхнього боку найближчим часом
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Але свою "помсту" вони можуть реалізувати через деякий час – це цілком реалістичний сценарій.

Через неадекватно слабку позицію Заходу наша війна де-факто вже стала загальносвітовою. І якщо наші союзники бояться навіть розмов про пряме військове втручання, вороги не обмежують себе нічим.

Наприклад, можна згадати військових КНДР, воюючих на боці рф. Ця війна територією України вже не обмежується.

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Україна війна обстріли Іран ракетний удар погроза РФ
 
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