У Тернополі легковик зніс електроопору

Фото: поліція Тернопільської області

У Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Renault, унаслідок якої електроопора впала на проїзну частину. Через це рух транспорту на вулиці Євгена Коновальця тимчасово ускладнений

Про це повідомила поліція Тернопільської області, передає RegioNews .

Аварія сталася на вулиці Євгена Коновальця у напрямку проспекту Степана Бандери. Після зіткнення електроопора впала на дорогу, частково перекривши рух транспорту на цій ділянці.

На місці події працюють усі необхідні служби. Правоохоронці забезпечують безпеку дорожнього руху та організовують ліквідацію наслідків аварії.

Водіїв закликали врахувати ускладнення руху під час планування маршруту та, за можливості, користуватися альтернативними шляхами об’їзду.

Інформацію про постраждалих та обставини ДТП правоохоронці наразі уточнюють.

Нагадаємо, раніше на трасі на Кіровоградщині легковик спалахнув після зіткнення з іншим авто. Загинула жінка, травмовані чоловік та дворічна дитина.