Під Івано-Франківськом у водоймі виявили тіло людини

фото: ДСНС України в Івано-Франківській області

Трагедія сталася вчора, 31 серпня, в селі Рошнів Івано-Франківського району. Перехожі виявили тіло потопельника у місцевій водоймі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Загиблим виявився чоловік 1972 року народження.

"Для надання допомоги з вилучення тіла з водойми залучались Тисменицькі рятувальники, які дістали тіло чоловіка на берег та передали працівникам поліції", — йдеться у повідомленні.

Наразі компетентні органи встановлюють обставини трагедії.

Нагадаємо, 29 серпня у ставку в селі Завадівка Чортківського району, що на Тернопільщині, потонув чоловік.