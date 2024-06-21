фото: ДСНС

Ввечері 20 червня під час спуску з гори Говерла заблукали 9 людей, 7 з них – діти

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Туристи не могли самостійно зорієнтуватись на місцевості та потребували допомоги рятувальників.

Гірські рятувальники розшукали мандрівників і супроводили їх до НСБ "Заросляк", звідки вони направилися до місця постійного проживання.

Нагадаємо, в горах на Закарпатті 24-річного туриста з Харкова вкусила змія. Інцидент трапився 19 червня під час руху туристичним маршрутом в районі підніжжя гори Плай.