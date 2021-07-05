Депутат Івано-Франківської міськради п'ять років поспіль подає майже одну й ту саму декларацію

Фото Facebook/Івано-Франківська міськрада

Депутат Івано-Франківської міської ради Олег Загурський останні п'ять років має один й той самий річний дохід на свою сім'ю. Усе це він відображає у своїй декларації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Чесно".

Зокрема, Олег Загурський з 2010 до 2020 року був депутатом Івано-Франківської обласної ради від ВО "Свобода". У 2020 році його обрали депутатом одночасно і обласної, і міської ради. Загурський обрав мандат депутата міськради.

Активісти, аналізуючи декларації депутата за останні п'ять років, помітили одну особливість. Загурський п’ять років поспіль декларує ідентичні доходи — в якості підприємця депутат щороку отримує абсолютно однакові суми доходу.

Як і всі депутати місцевих рад, Загурський подав свою першу електронну декларацію у 2017 році — про майно і доходи у 2016 році.

І відтоді п’ять років поспіль він декларує абсолютно однакові суми доходів. Депутат вказує, що отримав дохід від підприємницької діяльності в сумі 28 800 гривень та 40 800 гривень. Ці суми фігурують в усіх його п’яти деклараціях, оприлюднених на сайті НАЗК за період з 2016 по 2021 рік.

У деклараціях Загурський вказував джерела своїх доходів — 28 800 гривень йому щорічно перераховував Савчук Андрій Богданович, а 40 800 — Наняк Олена Володимирівна. Обидвоє є підприємцями та займаються роздрібною торгівлею одягом. Сам Олег Загурський зареєстрований як ФОП і займається наданням в оренду майна.

Доходи Олега Загурського збільшились лише у 2020 році — окрім звичних сум доходів він задекларував ще 184 тис. гривень від продажу рухомого майна і 1000 гривень як подарунок від обласної ради. Рухоме майно, яке продав депутат — це, очевидно, автомобіль Toyota Camry, який з’явився у декларації за 2018 рік. Тоді Загурський вказав, що його вартість складає 372 тис. гривень. У декларації за 2020 рік цього авто уже немає. Проте є дохід від його продажу. Однак і тут не все так просто — отримавши дохід у 184 тис. гривень, депутат зобов’язаний у десятиденний термін подати до НАЗК повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Цього Загурський не зробив.

Нагадаємо, у місті Калуш Івано-Франківської області депутати міської ради під час засідання провалили голосування за відставку мера Андрія Найди.